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Надоело. Почему Зеленский больше не будет главной звездой на Западе

Надоело. Почему Зеленский больше не будет главной звездой на Западе

Эксперт считает, что политик теряет свою популярность.Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западные страны начинают забывать о президенте Украине Владимире Зеленском, поэтому скоро он перестанет быть "главной звездой.

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