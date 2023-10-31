Надоело. Почему Зеленский больше не будет главной звездой на Западе

Эксперт считает, что политик теряет свою популярность.Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западные страны начинают забывать о президенте Украине Владимире Зеленском, поэтому скоро он перестанет быть "главной звездой.
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