Прапорщик Магомедов восстановил работу поврежденной аппаратной связи

Младший сержант Евгений Гусев управлял боевой машиной пехоты (БПМ) и доставлял к линии фронта штурмовую группу, когда в ходе высадки личного состава заметил замаскированную неподалеку огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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