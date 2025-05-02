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Прапорщик Магомедов восстановил работу поврежденной аппаратной связи

Прапорщик Магомедов восстановил работу поврежденной аппаратной связи

Младший сержант Евгений Гусев управлял боевой машиной пехоты (БПМ) и доставлял к линии фронта штурмовую группу, когда в ходе высадки личного состава заметил замаскированную неподалеку огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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