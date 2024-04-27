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«Это пример гражданского мужества!»: в заксе Петербурга могут обсудить вручение почетной награды для дворника из Узбекистана, который спас людей из пожара

«Это пример гражданского мужества!»: в заксе Петербурга могут обсудить вручение почетной награды для дворника из Узбекистана, который спас людей из пожара

Олимджон Ибрагимов 25 апреля по трубе залез на третий этаж дома, чтобы помочь жителям горящей квартирыВ Заксобрании Санкт-Петербурга могут обсудить вручение почетной награды для дворника из Узбекистана Олимджона Ибрагимова, который спас людей из пожара.

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