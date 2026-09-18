Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Акварельная живопись.

Акварельная живопись.

Сегодня, как обещала, поставлю немного акварелей. Начнем с классических имен.«Богатырь».акварель, Васнецов Виктор Михайлович,(1848–1926)«Бретонка за чтением письма», Константин Маковский«Бродячий скрипач», 1886.

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