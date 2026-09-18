Акварельная живопись.

Сегодня, как обещала, поставлю немного акварелей. Начнем с классических имен.«Богатырь».акварель, Васнецов Виктор Михайлович,(1848–1926)«Бретонка за чтением письма», Константин Маковский«Бродячий скрипач», 1886.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 40 мест, которые ...
- Банда, которая де...
- Садово-парковый ф...
Очень интересные акварельные работы. Благодарю
Спасибо за красоту!
Акварель - прозрачная, воздушная, кажущаяся эфемерной даже.
Хотя Врубель - это все же "не мое".
Спасибо за вернисаж. Прекрасные работы. Понравился пост.