Отец Анджелины Джоли назвал дочь дурой из-за поддержки палестинцев

По информации издания Insider, актёр Джон Войт, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус», выразил свое несогласие с заявлением своей дочери Анджелины Джоли о необходимости прекратить огонь в секторе Газа .
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