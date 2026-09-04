Русских выдавливают из Европы: ЕС собрался ещё сильнее закрутить гайки с визами

Евросоюз намерен ещё больше ограничить доступ к визам для граждан России. Официальное заявление из Брюсселя уже прозвучало.
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