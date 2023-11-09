InfoBRICS: Украину ждет политический раскол из-за отмены выборов Зеленским

Исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS заявил, что Украину ждет политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы.
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