Фокусируйтесь на хорошем в себе и вокруг вас — это залог счастья фото: Getty ImagesВы когда-нибудь сталкивались с ощущением, что счастье от вас ускользает? Все кажется вот-вот, еще немного, но… оно остается недостижимым, как бы вы ни старались.