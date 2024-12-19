Фокусируйтесь на хорошем в себе и вокруг вас — это залог счастья фото: Getty ImagesВы когда-нибудь сталкивались с ощущением, что счастье от вас ускользает? Все кажется вот-вот, еще немного, но… оно остается недостижимым, как бы вы ни старались.
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