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Может ли женщина на руководящей должности оставаться милой и мягкой

Может ли женщина на руководящей должности оставаться милой и мягкой

Может ли женщина на руководящей должности оставаться милой и мягкойСпецифика работы на высоком посту порой обязывает к более жесткому общению, которое может негативно повлиять как на характер самой женщины, так и на ее отношения с коллегами.

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