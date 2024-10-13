Прокуратура проверит факт возгорания на территории порта Усть-Луга

Пожар случился в месте временного проживания работников Северо-Западная транспортная прокуратура проверит факт возгорания временных конструкций для проживания работников на территории морского порта Усть-Луга.
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