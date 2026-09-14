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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» Минск забило в свои ворота в игре с «Ладой». Команда Брылина проиграла 4-й матч подряд со старта сезона

«Динамо» Минск проиграло «Ладе» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды тренера Сергея Брылина 4-м подряд со старта сезона.

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