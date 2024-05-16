Артиллерия РФ нанесла массированные удары при наступлении в Харьковской области

Действующий под позывным «Балашов» офицер группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» поделился сведениями о том, что артиллерийские подразделения ударили по местам расположения войск ВС Украины, позволив штурмовикам добиться продвижения на Харьковщине.
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