За эти лекарства точно отберут права

Отобрать права могут за принятие лекарственных препаратов, список которых утвержден старым постановлением Правительства, сообщил адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии