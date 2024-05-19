За рулем
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За рулем

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За эти лекарства точно отберут права

За эти лекарства точно отберут права

Отобрать права могут за принятие лекарственных препаратов, список которых утвержден старым постановлением Правительства, сообщил адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

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