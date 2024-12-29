Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Если разделить учебу в школах отдельно для девочек и мальчиков, у школ станет намного меньше драк в школах и за ворот...Минпросвещения вы...
  • Авас Анекак
    ну да было дело в быдность его призеденства он еще и Кадафи предал когда расматривалась резолюция в совбезе ООН на пр...Медведев: Европа ...
  • Сергей Догадин
    Дмитрий Анатольевич, а Вы заберите у норвегов ту огромную морскую акваторию с богатейшими рыбными запасами, нефтью и ...Медведев: Европа ...

Сверхмощная вспышка произошла на солнце, которая спровацирует магнитные бури

Сверхмощная вспышка произошла на солнце, которая спровацирует магнитные бури

Вспышка, которой присвоили высший балл X, произошла на Солнце утром 29 декабря. Утром 29 декабря на Солнце произошла вспышка максимальной силы балла X, сообщают РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх