Сверхмощная вспышка произошла на солнце, которая спровацирует магнитные бури

Вспышка, которой присвоили высший балл X, произошла на Солнце утром 29 декабря. Утром 29 декабря на Солнце произошла вспышка максимальной силы балла X, сообщают РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии