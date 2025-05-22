Шойгу рассказал, что ему «холодно и одиноко» на руководящем посту

Надо было не воровать, тогда бы не было холодно и одиноко...

леонид рыбаков

В ПУШИСТИКА ИГРАЕТ --ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ НЕ ЧЕСТНЫМ ПУТЕМ -ПЕРЕКРЫЛИ ВСЕ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ ИЗ ГЕН ШТАБА . Скажи кто твои друзья и я скажу кто ты