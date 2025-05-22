Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    24 часа на высылку ВСЕЙ семейки и близких и дальних родственников. Хватит либеральничать. А какое моральное право они...Семья террориста ...
  • Константин Волков
    Вы Одессу забыли , а так да согласен полностью«Опять обдолбался...
  • леонид рыбаков
    В ПУШИСТИКА ИГРАЕТ --ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ НЕ ЧЕСТНЫМ ПУТЕМ -ПЕРЕКРЫЛИ ВСЕ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ ИЗ ГЕН ШТАБА . Скажи кт...Шойгу рассказал, ...

Шойгу рассказал, что ему «холодно и одиноко» на руководящем посту

Шойгу рассказал, что ему «холодно и одиноко» на руководящем посту

БлокнотРУ Сергей Шойгу отмечает 70-летие и рассказывает, что на вершине карьерного успеха может ждать одиночество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Мисников
Его друг Путин.....А его место в тюрьме.....
Ответить
2 час.
Игорь Кинжалов
Надо было не воровать, тогда бы не было холодно и одиноко...
Ответить
1 час.
леонид рыбаков
В ПУШИСТИКА ИГРАЕТ --ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ НЕ ЧЕСТНЫМ ПУТЕМ -ПЕРЕКРЫЛИ ВСЕ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ ИЗ ГЕН ШТАБА . Скажи кто твои друзья и я скажу кто ты
Ответить
10 мин.
наверх