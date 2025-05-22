БлокнотРУ Сергей Шойгу отмечает 70-летие и рассказывает, что на вершине карьерного успеха может ждать одиночество.
Шойгу рассказал, что ему «холодно и одиноко» на руководящем посту
Комментарии
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Сергей Мисников
Его друг Путин.....А его место в тюрьме.....
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2 час.
Игорь Кинжалов
Надо было не воровать, тогда бы не было холодно и одиноко...
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1 час.
леонид рыбаков
В ПУШИСТИКА ИГРАЕТ --ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ НЕ ЧЕСТНЫМ ПУТЕМ -ПЕРЕКРЫЛИ ВСЕ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ ИЗ ГЕН ШТАБА . Скажи кто твои друзья и я скажу кто ты
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10 мин.
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