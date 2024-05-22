Йонас Гар Стёре считает, что единственное возможное политическое решение конфликта на Ближнем Востоке - сосуществование двух отдельных стран «бок о бок, в мире и безопасности», сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».
Норвегия признала Палестинское государство
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Прежде,чем пускать кого-либо на свою землю,надо хорошенько подумать. А признание Палестины государством надо было сделать давно. Может тогда б израиль не так вел себя по- хамски по отношению к Палестине....
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