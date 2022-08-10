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Агент: «У Кайри Ирвинга нет ненависти к Шону Марксу или Стиву Нэшу»

Шеталлия Райли Ирвинг, мачеха и агент разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, опровергла слухи о негативном отношении Кайри к генеральному менеджеру Шону Марксу и главному тренеру Стиву Нэшу.

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