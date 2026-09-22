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50 Years Ago Today: Farrah Fawcett Helped Launch One Of TV's Most Iconic Crime Shows

50 Years Ago Today: Farrah Fawcett Helped Launch One Of TV's Most Iconic Crime Shows

Farrah Fawcett's face was everywhere at the end of the '70s - not least in part due to her starring role on one of the biggest TV shows of the decade.

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