50 Years Ago Today: Farrah Fawcett Helped Launch One Of TV's Most Iconic Crime Shows

Farrah Fawcett's face was everywhere at the end of the '70s - not least in part due to her starring role on one of the biggest TV shows of the decade.
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