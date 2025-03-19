За ночь над Россией уничтожили 57 украинских беспилотников

К счастью, беспилотники в Рязань сегодня ночью не прилетали.В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов: 35 БПЛА — над территорией Курской области, 13 БПЛА — над территорией Орловской области, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 1 БПЛА — над территорией Тульской области, 1 БПЛА — над территорией Брянской области.