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Закон, порядок, государство

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Автоинспекторы ГИБДД Ивановской области организуют наглядные мероприятия по изучению Правил дорожного движения

Автоинспекторы ГИБДД Ивановской области организуют наглядные мероприятия по изучению Правил дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции проводят наглядные и доступные пониманию младших школьников игровые занятия с учащимися школ Ивановской области.

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