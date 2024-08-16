Самолет кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт из-за чрезвычайной ситуации

Будь в курсе✴

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин в связи с чрезвычайной ситуацией на борту из-за неисправности дверного уплотнителя.