Самолет кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт из-за чрезвычайной ситуации

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин в связи с чрезвычайной ситуацией на борту из-за неисправности дверного уплотнителя.
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