С начала года Отделение СФР по Республике Адыгея выплатило пособие по беременности и родам более 550 работающим женщинам

С начала 2025 года 551 будущая мама получила страховые пособия по беременности и родам. Пособие предназначено для работающих женщин, которые либо ожидают рождения ребенка, либо усыновляют малыша в возрасте до трёх месяцев.
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