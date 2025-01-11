18 улетных примеров того, что полет в самолете может обернуться целой историей

Кто-то обожает самолеты, а кто-то вообще не понимает, как эта железная птица держится в воздухе. В любом случае, частенько в полетах приходится не только задумываться над удивительными законами физиками, но и вдруг становиться участником занимательной или просто смешной истории.
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