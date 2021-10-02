Неуклюжесть и нелепость этих милейших собачек тронут сердце даже самых заядлых кошатников! Дурачиться и беситься любят не только кошки… Вы только посмотрите в его глаза! “Он всегда так складывает лапки!” “Когда мы идём домой, он всегда ложится на спину” Новогоднее настроение на пришло Это у них игры такие! “Застенчивая поза! “Он здоров, но привык так сидеть!” Концерт заказывали? Это улыбка? “Он так делает, когда не хочет домой” “Чего смотришь, мне так удобно” И ему тоже удобно Он поймал сам себя и счастлив Нас ждёт серьёзный разговор?The post Сломавшиеся пёсики, которые умилят даже ярых кошатников first appeared on Мур ТВ.