Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Цены на сладости в РФ подскочат до 50% из-за новой маркировки Минпромторга.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Цены на сладости в РФ подскочат до 50% из-за новой маркировки Минпромторга.
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