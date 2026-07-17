Число жертв Эболы в ДР Конго выросло до 828

Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800 человек, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP) 17 июля, пишет Reuters.
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