smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Число жертв Эболы в ДР Конго выросло до 828

Число жертв Эболы в ДР Конго выросло до 828

Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800 человек, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP) 17 июля, пишет Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии