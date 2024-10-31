Жёсткий ход Кадырова меняет многое в зоне СВО: Подрыв Генштаба ВСУ в центре Киева стал ответом за атаку по Чечне

Анфиса Иванова

" Жёсткий ход Кадырова меняет многое в зоне СВО..." снова закидушки на славу Кадырова... Можно подумать , читая автора, что это сам Кадыров - лично! - фуганул по Киеву А это пока неизвестный нам скромняга боец СВО!