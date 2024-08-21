Внутренняя миграция в России постарела

В последние несколько лет внутрироссийская миграция продолжает убывать. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиты Мкртчяна.