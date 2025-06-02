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Российские бойцы отреагировали на удар ВСУ по Сибири и попали на видео

Российские бойцы отреагировали на удар ВСУ по Сибири и попали на видео

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