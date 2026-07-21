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Русская весна

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ФСБ предотвратила теракт на крупном предприятии на Урале (ВИДЕО)

ФСБ предотвратила теракт на крупном предприятии на Урале (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из крупных предприятий Урала. 60-летний уроженец Украинской ССР, проживавший в Тюмени, установил контакт с украинскими спецслужбами и готовил подрыв железнодорожных путей.

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