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Владимирские новости

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С 2026 года изменятся правила возврата железнодорожных билетов в России

С 2026 года изменятся правила возврата железнодорожных билетов в России

Теперь размер сбора за возврат билета на поезд дальнего следования будет зависеть от срока сдачи: от 1% за 45 дней и более до 10% за 9 дней и меньше до отправления.

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