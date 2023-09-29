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Кто выдумал миф о Ленине как немецком шпионе

Кто выдумал миф о Ленине как немецком шпионе

Если задуматься, - по сути ничего и не изменилось. Этому мифу уже почти сто лет. Речь идёт о легенде, согласно которой большевики в 1917 году являлись германскими шпионами.

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F I
Мой дед революцию встретил в Еуропе в сыром окопе среди тифозных солдатиков которых кормили червивой бурдой...
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10 час.
Arkadij Bokov
Дурак!!!
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5 час.
И
Искандер
ПРИКАЗ Кайзера Германской Империи, Верховного Главнокомандующего вооружёнными силами Германии Вильгельма II № 1234567.                                                                      Приказываю. Считать &quot;скифа турана&quot; мудаком и пустозвоном.
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57 мин.

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