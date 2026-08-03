Еще один человек скончался после украинской атаки на Архипо-Осиповку в Краснодарском крае. Число жертв достигло четырех

Еще один человек скончался после украинской атаки на Архипо-Осиповку в Краснодарском крае. Число жертв достигло четырехКоличество погибших в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до четырех человек.
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