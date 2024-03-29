Недостаток сна связан с высоким кровяным давлением

Согласно исследованию, представленному на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, сон менее семи часов связан с более высоким риском развития высокого кровяного давления с течением времени.
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