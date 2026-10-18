Юрий Алексеев. Жить как прежде уже не получитсяФото: mediacenter.imf.orgВ эти дни в Бангкоке на ежегодную встречу Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (ВБ) собрались 18 тысяч участников, включая министров финансов, руководителей центральных банков, представителей бизнеса и международных организаций, чтобы обсудить, как мировой экономике справиться с растущими долгами, энергетическим кризисом и нехваткой инвестиций.
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"Чтобы не быть голословным Силуанов привёл показательный пример: только за два года 2002–2024 гг. в 56% программ, в рамках которых странам предоставлялось разрешение отступить от количественных критериев их реализации (QPC)," --------- с 2002 по 2024гг прошло явно не два года. когда делаете фин. выкладки то проверяйте свой текст. Безответственно это и не уважительно по отношению к читателю