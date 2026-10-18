Юрий Алексеев. Жить как прежде уже не получитсяФото: mediacenter.imf.orgВ эти дни в Бангкоке на ежегодную встречу Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (ВБ) собрались 18 тысяч участников, включая министров финансов, руководителей центральных банков, представителей бизнеса и международных организаций, чтобы обсудить, как мировой экономике справиться с растущими долгами, энергетическим кризисом и нехваткой инвестиций.