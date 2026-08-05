В Калининграде назвали фейковым видео, на котором губернатор просит у Путина прислать федеральные силы для защиты

Его сгенерировали на основе другого видеоПоявившееся в Telegram-каналах видео, на котором глава Калининградской области Алексей Беспрозванных якобы просит президента Владимира Путина выделить дополнительные федеральные силы, является фейком.
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