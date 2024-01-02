Гороскоп на 3 января 2024 года от Василисы Володиной: каких знаков ожидает сильный энергетический взрыв Даниил Архаров3 января может оказаться настоящим испытанием для некоторых представителей знаков зодиака, предупреждает Василиса Володина.
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