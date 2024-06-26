Петра Чернышева утешает после трагедии знаменитая женщина: кто она?

Найти настоящих и преданные друзей в современном мире ничуть не проще, чем искреннюю любовь. Поэтому тогда, когда звездам это удается, публика приходит в восторг, ведь каждому хочется отойти от мира фальши и посмотреть на нечто настоящее.
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