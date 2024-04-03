"Ашан" заподозрили в неуплате налогов. Риски торговой сети превысили 180 млн рублей

ФНС может доначислить торговой сети "Ашан" свыше ста миллионов рублей налогов.Выяснилось, что после проверки Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить русскому подразделению торговой сети "Ашан" 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги.