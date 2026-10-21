Расследование деятельности канала нелегальной миграции во Владимирской области вскрыло очередной, возможно, самый уязвимый элемент всей системы контроля за приезжими.
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О как? Нашли главных виноватых? А какая у них зарплата и можно ли на неё прожить какая нибудь тварь поинтересовалась? Это называется доведение до (самоубийства) преступления. Вы для начала погонь в погонах причешите. А то учителя и медсестры у нас самые лютые взяточники. А то как ни проверят мигров, так 50% без документов.