Южный газовый коридор. Выгода на короткой дистанции, но большие вопросы – на длинной Тема поставок природного газа, разного рода коридоров, магистралей, стратегических маршрутов и т.
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Южный газовый коридор. Выгода на короткой дистанции, но большие вопросы – на длинной Тема поставок природного газа, разного рода коридоров, магистралей, стратегических маршрутов и т.
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