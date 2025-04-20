Уральский полпред и губернатор ХМАО посетили пасхальную службу в храме Ханты-Мансийска

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук вместе в уральским полпредом Артемом Жогой пришли на пасхальное богослужение в кафедральный собор Ханты-Мансийска, которое возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии