Космос остается областью успешного сотрудничества между странами

4 октября 1957 года Юрий Левитан зачитал по радио сообщение, которое как молния пронзило всю планету: «В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли».
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