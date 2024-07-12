Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Двойные стандарты ! Они везде ! Мы по-разному оцениваем игру нашей любимой футбольной команды и противника наших ф...Июль будет горячи...
  • Владимир Акулов
    Двойные стандарты - в природе вещей, в самой реальности ... *Медведь * в лесу может делать с *зайцем* всё, что хоч...Июль будет горячи...
  • Татьяна Антонова
    молодец девушка!Мигрант оскорбляя...

Как Никол Пашинян толкает Армению к самоубийству?

Как Никол Пашинян толкает Армению к самоубийству?

ФОТО: DIEGO HERRERA/GLOBALLOOKPRESS МИЛЛИОН АРМЯН ПРОСИТ МОСКВУ СПАСТИ СТРАНУ ОТ ПАШИНЯНА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКОЛ ОЦЕНИЛ ПЕРЛА Как Никол Пашинян толкает Армению к самоубийству? Что будет, если Россия выведет свои войска за пределы армянского государства? Кто тогда будет защищать Армению в случае конфликта с каким-либо из государств? Эти и другие вопросы обсудили в новом выпуске программы "Скрытые смыслы" с нашим политическим обозревателем Андреем Перлой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх