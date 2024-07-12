ФОТО: DIEGO HERRERA/GLOBALLOOKPRESS МИЛЛИОН АРМЯН ПРОСИТ МОСКВУ СПАСТИ СТРАНУ ОТ ПАШИНЯНА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКОЛ ОЦЕНИЛ ПЕРЛА Как Никол Пашинян толкает Армению к самоубийству? Что будет, если Россия выведет свои войска за пределы армянского государства? Кто тогда будет защищать Армению в случае конфликта с каким-либо из государств? Эти и другие вопросы обсудили в новом выпуске программы "Скрытые смыслы" с нашим политическим обозревателем Андреем Перлой.