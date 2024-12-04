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Американцу Лофтусу отказали в вылете в Россию из-за прошлого

Американцу Лофтусу отказали в вылете в Россию из-за прошлого

Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался вылететь в Россию для участия в боевых действиях на стороне русской армии, но ему отказали из-за испытательного срока за участие в штурме Капитолия.

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