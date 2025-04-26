Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • людмила мишенкова
    Лишить боевого генерала воинского звания, да они там совсем охренели! Это кто же у нас там выше президента, покажите ..."Путин спас генер...
  • kayalex
    Сколько здесь диванных генералов!«Военная разведка...
  • Владимир Иванов
    Так ни какой в его В. не освободил.Только судят не виновных,а виновных нет.Это приводит к развалу!"Путин спас генер...

«Военная разведка России слабее украинской?»: политолог Марков выдвинул версии, почему мы не отвечаем Киеву террором на террор

«Военная разведка России слабее украинской?»: политолог Марков выдвинул версии, почему мы не отвечаем Киеву террором на террор

БлокнотРУ Военкоры, общественники, пользователи Сети возмущены тем, что Россия оставляет без ответа убийства генералов – эксперт объяснил, почему.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Зеленский, Буданов (признан на территории РФ террористом и экстремистом) и ещё минимум десять, двадцать фамилий из числа киевской хунты должны быть казнены. Обязательно все причастные к гибели генерал-майора Москалика, генерал-лейтенанта Кириллова, те, кто профинансировал и «придумал» Крокус, убивал героев «Русской весны».&quot;- Мечты, мечты, наивные мечты...
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1 час.
Вадим Кузнецов
Очередное свидетельство низкой эффективности работы наших правоохранителей.
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49 мин.
kayalex
Сколько здесь диванных генералов!
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22 мин.
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