«Военная разведка России слабее украинской?»: политолог Марков выдвинул версии, почему мы не отвечаем Киеву террором на террор

БлокнотРУ Военкоры, общественники, пользователи Сети возмущены тем, что Россия оставляет без ответа убийства генералов – эксперт объяснил, почему.
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