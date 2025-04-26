«Военная разведка России слабее украинской?»: политолог Марков выдвинул версии, почему мы не отвечаем Киеву террором на террор

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ММ

"Зеленский, Буданов (признан на территории РФ террористом и экстремистом) и ещё минимум десять, двадцать фамилий из числа киевской хунты должны быть казнены. Обязательно все причастные к гибели генерал-майора Москалика, генерал-лейтенанта Кириллова, те, кто профинансировал и «придумал» Крокус, убивал героев «Русской весны»."- Мечты, мечты, наивные мечты...