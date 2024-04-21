Лед пошел на реках Забайкалья раньше обычного

На некоторых реках Забайкалья ледоход начался раньше обычного, об этом сообщают специалисты Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыЛедоход, по данным гидрологов 19 апреля отмечался на Аргуни у села Новоцурухайтуй, реке Чикой у села Гремячка и реке Хилок у села Малета.
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