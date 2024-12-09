Боец Поташев о награждении Звездой Героя РФ: было страшнее, чем на передовой

Командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев признался, что на церемонии награждения «Золотой Звездой» Героя Российской Федерации с участием президента Владимира Путина ему было намного страшнее, чем на передовой линии фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии