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Боец Поташев о награждении Звездой Героя РФ: было страшнее, чем на передовой

Боец Поташев о награждении Звездой Героя РФ: было страшнее, чем на передовой

Командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев признался, что на церемонии награждения «Золотой Звездой» Героя Российской Федерации с участием президента Владимира Путина ему было намного страшнее, чем на передовой линии фронта.

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