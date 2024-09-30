В Казахстане отмечают День труда

Астана, 29 сентября /Синьхуа/ -- В Казахстане в воскресенье, 29 сентября, отмечают День труда. Как сообщило накануне праздничной даты Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана, праздник призван выразить благодарность труженикам, которые своим честным и добросовестным трудом заложили основу становления и развития экономики государства, а также направлен на развитие "общества всеобщего труда".
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