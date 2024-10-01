Раскрыто состояние госпитализированного актера Ливанова

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Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», перед госпитализацией испытывал слабость в теле и ногах.